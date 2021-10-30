Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 октября 21, 09:26
Нафтогаз снизил цены на газ для населения
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пользователи, которые попали к компании, как к поставщику "последней надежды", будут платить за газ 7,96 грн за куб. м вместо 16,56 грн за куб. м.
Компания Нафтогаз Украины, которая выступает в качестве поставщика "последней надежды" (ППН), снизила тариф на поставку газа своим потребителям после соответствующего решения Кабмина. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Так, с 1 октября по 30 ноября 600 тысяч потребителей компании, которые попали к поставщику "последней надежды", будут платить за газ 7,96 грн за куб. м вместо 16,56 грн за куб. м.

"Бытовые потребители природного газа, обслуживаемые поставщиком "последней надежды", получат платежи за октябрь и ноябрь с ценой 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - сообщает компания.

В то же время для бюджетных учреждений цена составит до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Компания отметила, что в дальнейшем клиенты ППН в течение 60 дней должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить стабильную цену на газ.

Поставщик "последней надежды" в Украине – газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. Потребители имеют право перейти от поставщика "последней надежды" к другому поставщику. Для этого потребителю нужно подать онлайн-заявку на сайте выбранной компании.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Поставщик "последней надежды" повысил тариф на газ
В ЕС инициируют расследование скачка цен на газ
Цены на газ взлетели до 1600 долларов
В Евросоюзе предложили выход из энергокризиса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
За день впервые сделали более 300 000 COVID-вакцин
noimageЧисло случаев COVID в Украине превысило 2,9 млн
noimageНа Донбассе за сутки ранены пять военных
noimageКузин назвал сроки вакцинации для переболевших
noimageКличко объяснил, для кого в Киеве вводят локдаун
Лента новостей