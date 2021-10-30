Нафтогаз снизил цены на газ для населения

Компания Нафтогаз Украины, которая выступает в качестве поставщика "последней надежды" (ППН), снизила тариф на поставку газа своим потребителям после соответствующего решения Кабмина. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.





Так, с 1 октября по 30 ноября 600 тысяч потребителей компании, которые попали к поставщику "последней надежды", будут платить за газ 7,96 грн за куб. м вместо 16,56 грн за куб. м.





"Бытовые потребители природного газа, обслуживаемые поставщиком "последней надежды", получат платежи за октябрь и ноябрь с ценой 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - сообщает компания.





В то же время для бюджетных учреждений цена составит до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).





Компания отметила, что в дальнейшем клиенты ППН в течение 60 дней должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить стабильную цену на газ.





Поставщик "последней надежды" в Украине – газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. Потребители имеют право перейти от поставщика "последней надежды" к другому поставщику. Для этого потребителю нужно подать онлайн-заявку на сайте выбранной компании.





Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.



