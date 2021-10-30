Украинские банки заработали рекордные 51 млрд

За первые девять месяцев 2021 года работающие в Украине платежеспособные банки заработали 51,4 млрд грн – это максимум за 10 лет. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила пресс-служба Национального банка.





Так, в прошлом году прибыль за девять месяцев составила 37,6 млрд. грн. В этом году она выросла до 51,4 млрд грн, или на 37%.





Рентабельность капитала сектора возросла до 32% по сравнению с 24% годом ранее. В значительной степени этому способствовало сокращение отчислений в резервы. Так, за 9 месяцев они снизились в общей сложности более чем на 60% в годовом измерении, по кредитам – вполовину, и вернулись к докризисному уровню.





Банки существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы (+35% и +28% соответственно) в годовом исчислении благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций.





Операционные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные опасности.





На 1 октября 2021 года из 71 платежеспособных банков 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн. Это перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд. грн.











