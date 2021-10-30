Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 октября 21, 09:40
В красную зону вошли 15 областей
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Без ограничений в "красной" зоне карантина могут работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.
Красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, ввели еще в семи областях. С сегодняшнего дня локдаун начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Таким образом, в красном списке уже оказались: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В оранжевой зоне остались только Волынская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Полтавская и Винницкая области. 

В "красной" зоне карантина запрещается работа: заведений общепита (кроме доставки и на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов; непродовольственных рынков и магазинов; спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Запрещены массовые мероприятия, исключение - спортивные состязания и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.

Если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

Напомним, комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение об отнесении Киева к красной зоне карантина с 1 ноября. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Непогода обесточила 40 населенных пунктов
Четыре области не соответствуют зеленой зоне
Восемь областей соответствуют оранжевой зоне
Пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
За день впервые сделали более 300 000 COVID-вакцин
noimageЧисло случаев COVID в Украине превысило 2,9 млн
noimageНа Донбассе за сутки ранены пять военных
noimageКузин назвал сроки вакцинации для переболевших
noimageКличко объяснил, для кого в Киеве вводят локдаун
Лента новостей