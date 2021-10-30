Кузин назвал сроки вакцинации для переболевших

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ждать пока пройдет после коронавирусной болезни шесть месяцев или год нет необходимости. Об этом в пятницу, 29 октября, он сказал в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет УНИАН.





"Многие говорят о том, что "я могу ждать шесть месяцев или даже год после перенесенной болезни". Так вот, официальная и доказательная медицина говорит о том, что если человек переболел, он должен быть вакцинирован не позднее, чем через три месяца после завершения болезни", - отметил Кузин.





Он же подчеркнул, что для групп риска этот промежуток еще меньше.





"Например, медицинский работник, должен быть вакцинирован по крайней мере через 28 дней после завершения болезни", - сказал санврач.





Говоря о противопоказаниях к вакцинации он подчеркнул, что беременность не является препятствием для вакцинаци.





"Для беременных применяются только определенные типы вакцин. Для них невозможно применять вакцину CoronaVac, например, но можно использовать вакцину Pfizer", - пояснил представитель министерства.





Среди прочего, Кузин подчеркнул, что абсолютным медицинским противопоказанием, когда человек не может получить вакцину, является аллергическая или анафилактическая реакция на первую прививку.



