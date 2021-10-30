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30 октября 21, 09:53
На Донбассе за сутки ранены пять военных
донбасс
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Ситуация в зоне проведения ООС еще больше обострилась - больше обстрелов и раненых военных.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, ранены пять военных. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 октября.

Пострадавших госпитализировали, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что один раз сепаратисты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Так, вблизи Причепиловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, возле Новоселовки - из минометов калибра 82 мм.

В направлении Зайцево наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия, в направлении Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Майорска и возле Новотошковского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Станицы Луганской и Лебединского, и дважды возле Павлополя враг применил беспилотники, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Источник: https://korrespondent.net/
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