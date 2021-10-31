В Украине обновили зоны карантина: в красной – 15 областей

В Украине обновили зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. В красную зону, где действуют наиболее строгие ограничения, вошли семь новых областей, всего в ней находятся 15 областей, говорится на сайте Минздрава.

На утро 30 октября в Украине установлены такие зоны карантина:

Красная – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая области;

Оранжевая – Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая;

Желтая – Закарпатская, Кировоградская.

В красной зоне действуют наиболее жесткие ограничения, однако они не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

Также есть ограничения на межобластные поездки между областями с красной зоной карантина. Они не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

Оранжевая зона не предусматривает обязательного введения новых ограничений, объясняют в МОЗ. Но она сигнализирует – регион вскоре может оказаться в красной зоне карантина, местные власти могут усиливать ограничения или контроль за их соблюдением.

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