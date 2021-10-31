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Украина
30 октября 21, 22:44
Завтра переводят часы. Как узнать точное зимнее время
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В ночь на последнее воскресенье октября в Украине переведут часы на час назад – и страна перейдет на зимнее время.

Завтра Украина переходит на зимнее время, часы будут переведены на час назад. Такие правила установлены постановлением Кабмина о порядке исчисление времени в Украине.

Переход на зимнее время происходит в Украине в последнее воскресенье октября – в 04:00 утра стрелки часов должны быть переведены на час назад.

Современные гаджеты как правило переводят время автоматически. Проверить точное время можно просто написав в браузере запросы "который час" или "точное время Киев".

Однако узнать точное время можно и без доступа к Интернету. Для этого стоит набрать на мобильном телефоне комбинацию *160#, нажать кнопку вызова – и все операторы укажут точное время и дату.

В марте 2021 года Рада предварительно одобрила отмену перехода на летнее время, но провалила голосование во втором чтении. Законопроект был отправлен на доработку. 

18 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что после перехода на зимнее время стоит вернуться к дискуссии об отмене перевода часов.
liga.net
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