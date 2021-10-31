За день от COVID умерли более полусотни киевлян

В Киеве за день зафиксировали 1455 случаев коронавируса, 54 человека скончались от COVID-19 - рекорд по летальным исходам с начала пандемии. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 30 октября.





За сутки госпитализировали 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на Covid и пневмониями. При этом выздоровели 783 человека.





Больше сего случаев коронавируса выявили в Деснянском (333), Дарницком (227) и в Днепровском (188) районах.





Среди новых больных - 840 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 531 мужчина от 18 до 92 лет, 44 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 16 дней до 17 лет.





Среди умерших - 35 женщин от 45 до 100 лет и 19 мужчин от 47 до 85 лет.





Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировали 258 859 случаев коронавируса, скончались 6130 больных, преодолели болезнь 229 059 человек.



