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Новости
Украина
31 октября 21, 09:53
Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси не будет
электоэнергия
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С 1 ноября Украина не начнет импортировать электроэнергию из России и Беларуси, заверили в энергокомитете Рады.
Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября не будет. Об этом заявил глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус в Telegram в субботу, 30 октября.

Как пишет Герус, компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября аукцион отменили и не провели в Беларуси.

По данным Минэнерго, накануне на складах семи ТЭС не соблюдались гарантированные запасы угля, в частности, на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС.

"Гарантированные запасы угля - это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля", - добавил Герус.

Напомним, запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ действует с конца мая. В конце сентября его продлили на месяц - до ноября.

Источник: https://korrespondent.net/
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