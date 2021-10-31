Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси не будет

Импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября не будет. Об этом заявил глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус в Telegram в субботу, 30 октября.





Как пишет Герус, компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября аукцион отменили и не провели в Беларуси.





По данным Минэнерго, накануне на складах семи ТЭС не соблюдались гарантированные запасы угля, в частности, на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС.





"Гарантированные запасы угля - это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля", - добавил Герус.





Напомним, запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ действует с конца мая. В конце сентября его продлили на месяц - до ноября.



