Проголосовать с е-паспортом нельзя - ЦИК

Получить бюллетень можно только предъявив паспорт гражданина Украины в виде книжечки или карточки, а не электронный. Об этом сообщает ЦИК в субботу, 30 октября.





"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - сказано в сообщении.





"Во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия обращается к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки)", - добавили в ЦИК.





Согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.





При этом по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.





Напомним, на 31 октября 2021 года в Черкасской и Херсонской областях назначены промежуточные выборы народных депутатов на 197 и 184 округах, поскольку мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия.



