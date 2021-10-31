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Украина
31 октября 21, 09:55
Проголосовать с е-паспортом нельзя - ЦИК
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Не все избирательные комиссии имеют устройства для считывания информации электронного паспорта, пояснили в Центризбиркоме.
Получить бюллетень можно только предъявив паспорт гражданина Украины в виде книжечки или карточки, а не электронный. Об этом сообщает ЦИК в субботу, 30 октября.

"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - сказано в сообщении.

"Во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия обращается к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки)", - добавили в ЦИК.

Согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.

При этом по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Напомним, на 31 октября 2021 года в Черкасской и Херсонской областях назначены промежуточные выборы народных депутатов на 197 и 184 округах, поскольку мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия.

Источник: https://korrespondent.net/
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