За день в Украине высадили 3,8 млн деревьев

В Украине за день высадили 3,8 млн деревьев - установлен рекорд Украины. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 30 октября.





Рекорд в категории "Массовые мероприятия, впервые" объявила инициатор глобальной инициативы Озеленение планеты Анна Крысюк в Национальном ботаническом саду имени М. Гришко в Киеве.





В частности, 1 313 338 украинцев высадили 3 765 127 деревьев. Акция продолжалась 24 часа, а подсчет закончился в 16 часов.





После завершения подсчета участники акции высадили 20-летний дуб. В церемонии участвовал глава Минэкологии Роман Абрамовский, а также послы других стран - Аргентины, Черногории, Грузии, Эстонии, Британии, Канады и ЮАР.





Ранее стало известно, как в Украине будут высаживать миллиард деревьев. Высадка такого количества деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата и создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь.











































































