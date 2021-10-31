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Новости
Украина
31 октября 21, 09:57
За день в Украине высадили 3,8 млн деревьев
высадка деревьев
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В акции приняли участие более миллиона украинцев. В частности, в ботсаду деревья высаживали послы других стран.
В Украине за день высадили 3,8 млн деревьев - установлен рекорд Украины. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 30 октября.

Рекорд в категории "Массовые мероприятия, впервые" объявила инициатор глобальной инициативы Озеленение планеты Анна Крысюк в Национальном ботаническом саду имени М. Гришко в Киеве.

В частности, 1 313 338 украинцев высадили 3 765 127 деревьев. Акция продолжалась 24 часа, а подсчет закончился в 16 часов.

После завершения подсчета участники акции высадили 20-летний дуб. В церемонии участвовал глава Минэкологии Роман Абрамовский, а также послы других стран - Аргентины, Черногории, Грузии, Эстонии, Британии, Канады и ЮАР.

Ранее стало известно, как в Украине будут высаживать миллиард деревьев. Высадка такого количества деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата и создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь.



















Источник: https://korrespondent.net/
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