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Новости
Украина
31 октября 21, 10:03
Зеленский и Санду обсудили сотрудничество стран
Владимир Зеленский
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Собеседники договорились сотрудничать в сфере энергетики, чтобы предотвращать кризисные ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Маей Санду сотрудничество в сфере энергетики. Об итогах телефонного разговора сообщает пресс-служба ОП в субботу, 30 октября.

"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - сказано в сообщении.

В свою очередь Санду поблагодарила Зеленского за помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Наконец, Зеленский и Санду затронули вопросы взаимодействия в сфере евроинтеграции, отметив необходимость обеспечения максимальной результативности саммита инициативы Восточное партнерство.

Напомним, что ранее Украина одолжила Молдове 15 млн куб. м газа. Киев решил поддержать Кишинев на время организации им дополнительных закупок природного газа.

Позже стало известно, что Нафтогаз продаст Молдове еще партию газа. Второй тендер на поставки газа в Молдову, который выиграл Нафтогаз, намного больше первого.

Источник: https://korrespondent.net/
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