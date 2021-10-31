Зеленский и Санду обсудили сотрудничество стран

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Маей Санду сотрудничество в сфере энергетики. Об итогах телефонного разговора сообщает пресс-служба ОП в субботу, 30 октября.





"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - сказано в сообщении.





В свою очередь Санду поблагодарила Зеленского за помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.





Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.





Наконец, Зеленский и Санду затронули вопросы взаимодействия в сфере евроинтеграции, отметив необходимость обеспечения максимальной результативности саммита инициативы Восточное партнерство.





Напомним, что ранее Украина одолжила Молдове 15 млн куб. м газа. Киев решил поддержать Кишинев на время организации им дополнительных закупок природного газа.





Позже стало известно, что Нафтогаз продаст Молдове еще партию газа. Второй тендер на поставки газа в Молдову, который выиграл Нафтогаз, намного больше первого.



