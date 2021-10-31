В ОП обсудили судебную реформу с послами G7

В Офисе президента в субботу, 30 октября, состоялась встреча по имплементации судебной реформы при участии представителей Верховной Рады, органов судебной власти и посольств стран Большой семерки и Евросоюза в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ОП.





В первую очередь участники переговоров приветствовали избрание Советом судей Украины кандидатов в первый состав Этического совета при Высшем совете правосудия (ВСП) и выразили надежду, что на следующей неделе будут сделаны решительные шаги по началу работы Этического совета конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).





Представители украинской системы правосудия заверили собеседников, что Этический совет будет создан в ближайшие дни и что ВСП сделал со своей стороны все необходимое, чтобы вскоре заработала и конкурсная комиссия ВККСУ.





В свою очередь временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подчеркнула, что реформирование ВККСУ и ВСП должно происходить одновременно, поскольку Совет играет важную роль в формировании Высшей квалификационной комиссии судей.





"Мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами. Это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу", - добавила она.





Напомним, на этой неделе в ВСП заявили, что члены конкурсной комиссии по избранию членов ВККСУ от международных и иностранных организаций не явились на рабочее заседание накануне, что, согласно заявлению, затягивает начало работы Комиссии и влечет негативные последствия.



