Порог вакцинации учителей в 80% достигнут - МОН

По состоянию на субботу, 30 октября, порог вакцинации от коронавируса в 80% среди учителей достигнут всеми областями Украины, сообщила пресс-служба Минобразования.





Отмечается, что этого показателя среди педагогов дошкольных учреждений не достигли пока восемь регионов, однако, как указано, большинство из них уже буквально в шаге от цели.





Министр образования и науки Сергей Шкалет привел обновленные данные по иммунизации педагогов. Так, по его словам, одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 85% работников детских садов и около 92% работников специализированных учебных заведений.





Тем временем двумя дозами уже привиты почти 76% работников спецзаведений и около 62% воспитателей садиков.





Регионами-лидерами по вакцинации педагогов дошкольных учреждений являются Тернопольская (97,7%), Харьковская (95,2%) и Донецкая (92,9%) области. Наибольшее число привитых от COVID учителей в Херсонской (99,2%), Запорожской (97,8%) и Черкасской (97,3%) областях.





Как известно, законодательство Украины предусматривает, что вакцинация 80% коллектива учебного заведения необходима для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно.





Напомним, в Украине педагоги входят в список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. В случае отказа привиться до 7 ноября их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.



