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Украина
31 октября 21, 10:08
Украина перешла на зимнее время
зимнее время
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В ночь с 30 на 31 октября в 4:00 стрелки часов в Украине перевели на один час назад. Страна стала жить по зимнему времени.
Украина в ночь на воскресенье, 31 октября, перешла на зимнее время. Стрелки часов были переведены на один час назад в четыре часа по киевскому времени.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины №509 от 13 мая 1996 года.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в документе.

Отметим, сезонный перевод часов обоснован необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории, а на летнее время переходят, чтобы рабочие часы максимально приходились на светлую часть суток.


Как известно, большинство стран мира не переводят часы. Но в Европе на летнее и зимнее время переходят все страны, кроме России, Беларуси и Исландии.

Ранее, в марте, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее и зимнее время, но после голосования документ отправили на доработку.

Источник: https://korrespondent.net/
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