Сутки в ООС: потерь среди военнослужащих нет

За прошедшие сутки, 30 октября, вражеские войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.





Отмечается, что возле Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а в направлении Пивденного вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.





В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.





В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.





По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.





Неподалеку Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, а в районе Светлодарска был совершен обстрел из крупнокалиберных пулеметов.



