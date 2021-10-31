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Украина
31 октября 21, 10:28
Сутки в ООС: потерь среди военнослужащих нет
Донбасс
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Вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
За прошедшие сутки, 30 октября, вражеские войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что возле Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а в направлении Пивденного вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, а в районе Светлодарска  был совершен обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Источник: https://korrespondent.net/
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