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Украина
31 октября 21, 10:30
В Украине проходят довыборы в ВР на двух округах и мэров
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На промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов, а мэров выбирают в Харькове, Липовце, Теребовле и Комарно.
В Украине в воскресенье, 31 октября, проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады по двум избирательным округам, а также местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов, - пишет Укринформ.

Промежуточные выборы народных депутатов назначены в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

На промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОИО № 84 - 15, в ОИО №197 - 25.

Мэров выбирают в Харькове, Липовце (Винницкая обл.), Теребовле (Тернопольская обл.), Комарно (Львовская обл.).

Также проходят выборы Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области; Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области; Шегиневского сельского головы Яворивского района Львовской области; Надлакского сельского головы Голованевского района Кировоградской области; Малолюбашанского сельского головы Ривненского района Ривненской области; Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области; Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области.

Напомним, получить бюллетень можно только предъявив паспорт гражданина Украины в виде книжечки или карточки, а не электронный.

Источник: https://korrespondent.net/
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