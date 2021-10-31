Украина - вторая в мире по COVID-смертности

Украина занимает второе место в мире по количеству суточной смертности от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.





Так, за пятницу, 29 октября, в Украине от последствий COVID умер 541 человек.





Больше суточная смертность оказалась только в России - 1160 умерших.





Всего накануне в мире жертвами COVID-19 стали 5973 человек.





По данным Минздрава, за сутки 30 октября в Украине было обнаружено еще 17,4 тыс. случаев коронавируса.





Отмечается, что среди 17 430 новых больных - 1 108 детей, заболели 178 медработников. Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, 336 пациентов умерли.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (2280) областях.



