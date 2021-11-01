Выборы мэра Харькова. Добкин не верит экзитполам

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил в Facebook, что в первом туре выборов мэра никто не набрал 50% голосов. И.о. мэра Игорь Терехов, которому экзитполы дают победу в первом туре, заявил на брифинге, что его результат был бы лучше при более высокой явке.

Добкин назвал заказными экзитполы, которые дают Терехову от 51,9% до 53,8%. Он заявил, что по данным опросов его штаба, Терехов получил 41%, а он сам – 35%.

"Боремся дальше. Уступать никто не намерен!" – заявил Добкин и пообещал опубликовать результаты параллельного подсчета голосов.

Терехов заявил, что амдинресурс на выборах в Харькове не использовался, хотя допустил "единичные случаи". На вопросы о результатах он выразил уверенность, что если бы явка была больше, то и его результат был бы выше.









В июле 2021 года по опросу Рейтинга лидировал Терехов с 42,9%, Добкина поддерживали 17,8%. В списке как вероятные кандидаты присутствовали экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и лидер партии Наши Евгений Мураев, но они не будут участвовать в выборах. Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась.





11 октября данные опроса Группы Рейтинг говорили о том, что Терехов может выиграть выборы уже в первом туре.





Вчера, 31 октября, в Харькове прошли выоры мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.



