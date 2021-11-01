Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 ноября 21, 08:53
Выборы мэра Харькова. Добкин не верит экзитполам
Игорь Терехов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Михаил Добкин уверен, что никто из кандидатов на выборах мэра Харькова не набрал 50%.

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил в Facebook, что в первом туре выборов мэра никто не набрал 50% голосов. И.о. мэра Игорь Терехов, которому экзитполы дают победу в первом туре, заявил на брифинге, что его результат был бы лучше при более высокой явке.

Добкин назвал заказными экзитполы, которые дают Терехову от 51,9% до 53,8%. Он заявил, что по данным опросов его штаба, Терехов получил 41%, а он сам – 35%.

"Боремся дальше. Уступать никто не намерен!" – заявил Добкин и пообещал опубликовать результаты параллельного подсчета голосов.

Терехов заявил, что амдинресурс на выборах в Харькове не использовался, хотя допустил "единичные случаи". На вопросы о результатах он выразил уверенность, что если бы явка была больше, то и его результат был бы выше.

17 декабря 2020-го мэр Харькова Геннадий Кернес умер после осложнений от коронавируса. Его место с приставкой "и.о." занял Терехов. 


В июле 2021 года по опросу Рейтинга лидировал Терехов с 42,9%, Добкина поддерживали 17,8%. В списке как вероятные кандидаты присутствовали экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и лидер партии Наши Евгений Мураев, но они не будут участвовать в выборах. Слуга народа своего кандидата выдвигать отказалась. 

11 октября данные опроса Группы Рейтинг говорили о том, что Терехов может выиграть выборы уже в первом туре. 

Вчера, 31 октября, в Харькове прошли выоры мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%. 
liga.net
Ещё по теме:
В МИД озвучили ожидания от выборов в Германии
Социал-демократы выигрывают выборы в Германии
Кулеба дал оценку выборам в ФРГ
Саакашвили из Киева летит в Тбилиси
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Хэллоуин 2021: что категорически нельзя делать 31 октября
noimageУкраина - вторая в мире по COVID-смертности
noimageВ Украине проходят довыборы в ВР на двух округах и мэров
noimageСутки в ООС: потерь среди военнослужащих нет
noimageКиев с завтрашнего дня уходит на локдаун
Лента новостей