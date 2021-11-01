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Украина
1 ноября 21, 09:45
Выборы мэра Харькова: данные экзит-поллов
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Соцопрос на выходе с избирательных участков показал, что харьковчане видят следующим мером соратника Геннадия Кернеса.
На досрочных выборах мэра Харькова 31 октября лидирует секретарь городского совета города, исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов, свидетельствуют данные экзит-полла New Image Marketing Group.

Игоря Терехова, который представляет Блок Кернеса-успешный Харьков, поддержали 53,8 процента избирателей, на втором месте - самовыдвиженец Михаил Добкин, за которого проголосовали 24,5 процента.



По данным опроса центра Социальный мониторинг, Игорь Терехов набирает 51,9 процента, Михаил Добкин - 27,6 процента.

Также центр Социальный мониторинг задавал респондентам вопрос, за кого они проголосуют, если будет второй тур. Ответы распределились так: за Терехова готовы проголосовать 53,4 процента, за Добкина - 28,7 процента.



Источник: https://korrespondent.net/
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