Выборы мэра Харькова: данные экзит-поллов

На досрочных выборах мэра Харькова 31 октября лидирует секретарь городского совета города, исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов, свидетельствуют данные экзит-полла New Image Marketing Group.





Игоря Терехова, который представляет Блок Кернеса-успешный Харьков, поддержали 53,8 процента избирателей, на втором месте - самовыдвиженец Михаил Добкин, за которого проголосовали 24,5 процента.













По данным опроса центра Социальный мониторинг, Игорь Терехов набирает 51,9 процента, Михаил Добкин - 27,6 процента.





Также центр Социальный мониторинг задавал респондентам вопрос, за кого они проголосуют, если будет второй тур. Ответы распределились так: за Терехова готовы проголосовать 53,4 процента, за Добкина - 28,7 процента.











