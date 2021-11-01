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Новости
Украина
1 ноября 21, 09:47
Нардеп заявляет об убийстве Полякова
Анна Скороход
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Скороход заявила, что видела на шее погибшего след от удушения, который, по ее словам, полиция не может объяснить.
Народный депутат от партии Слуга народа Анна Скороход, сожительница погибшего Антона Полякова, заявила, что он был убит. Об этом пишет УП 31 октября со ссылкой на эфир канала Украина 24, в котором выступала Скороход.

"Мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, и та брехня, которая распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая не имеет ничего общего с правдой. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит", - заявила она.

Нардеп утверждает, что Поляков никогда не принимал наркотические вещества.

"Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100 процентов вас заверить, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам", - сказала она.

Скороход также заявила о следе от удушения, который она видела на теле Полякова.

"Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была, я лично ее видела - и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья", - заявила она.

Она также отрицает заявление замглав МВД Евгения Енина о том, что ранее она высказывала мнение, что Поляков умер своей смертью. По словам Скороход, ее ни разу не допрашивали в деле о смерти Полякова.

"Домой к нам не приходили, о его личных вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было ни разу. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего. Но допроса, о чем говорит Енин, никогда не было", - сказала нардеп.

Скороход заявила, что "будет добиваться правды, что Антона Полякова убили". "А как убили и кто убил - я думаю, мы с вами узнаем", - сказала нардеп.

Скороход также сообщила, что они с Поляковым были помолвлены и должны были пожениться на его день рождения.

Напомним, нардеп Антон Поляков умер в ночь на пятницу, 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Вскрытие показало, что депутат умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. В его крови нашли метадон и димедрол. Полиция также сообщила, что у Полякова при себе было два образца катетера с веществом бурого цвета.

Источник: https://korrespondent.net/
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