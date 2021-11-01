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Украина
1 ноября 21, 10:23
Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец
Донбасс
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В Луганской области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил боевую травму. С начала текущих суток соблюдается режим тишины. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что из 14 нарушений режима прекращения огня, четыре были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщается в утренней сводке штаба.

По информации украинских военных, противник за сутки открывал огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В штабе также отметили, что по состоянию на 7.00, 1 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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