Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил боевую травму. С начала текущих суток соблюдается режим тишины. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.





Отмечается, что из 14 нарушений режима прекращения огня, четыре были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.





"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщается в утренней сводке штаба.





По информации украинских военных, противник за сутки открывал огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.





Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.





В штабе также отметили, что по состоянию на 7.00, 1 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.



