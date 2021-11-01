Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.40
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 ноября 21, 10:27
В Украине за неделю привито более 1,7 млн человек
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С начала вакцинальной кампании привито свыше 10,2 млн человек, из них полностью иммунизированы – около 7,5 млн.
В Украине за минувшую неделю прививки от коронавируса COVID-19 получили 1 740 231 человек. Это новый рекорд, сообщает Минздрав в понедельник, 1 ноября.

Первой дозой были вакцинированы 1 280 081 человек, второй дозой – 460 150 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

Между тем за прошедшие сутки привили от коронавируса 117 818 человек. Первую дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272 человека.

В воскресенье работали 3 631 мобильная бригада, 2 044 пунктов прививки и 423 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 58 603. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 40 489 и AstraZeneca – 18 726. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 3507
Винницкая область – 898
Волынская – 751
Днепропетровская – 2149
Донецкая – 470
Житомирская – 448
Закарпатская – 403
Запорожская – 1126
Ивано-Франковская – 572
Киевская – 1102
Кировоградская – 509
Луганская – 220
Львовская – 2161
Николаевская – 688
Одесская – 3371
Полтавская – 694
Ровенская – 1919
Сумская – 450
Тернопольская –1076
Харьковская – 1911
Херсонская – 997
Хмельницкая – 612
Черкасская – 890
Черновицкая – 641
Черниговская – 707

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Херсоне бум вакцинации от коронавируса
В Украине рассматривают бустерную вакцинацию
В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID
В Украине три дня подряд рекорды COVID-вакцинации
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине резко сократился прирост случаев COVID
noimageОбострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец
noimageЗеленский прибыл в Великобританию
noimageНардеп заявляет об убийстве Полякова
noimageВыборы мэра Харькова: данные экзит-поллов
Лента новостей