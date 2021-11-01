В Украине за неделю привито более 1,7 млн человек

В Украине за минувшую неделю прививки от коронавируса COVID-19 получили 1 740 231 человек. Это новый рекорд, сообщает Минздрав в понедельник, 1 ноября.





Первой дозой были вакцинированы 1 280 081 человек, второй дозой – 460 150 человек.





С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.





Между тем за прошедшие сутки привили от коронавируса 117 818 человек. Первую дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы – 28 272 человека.





В воскресенье работали 3 631 мобильная бригада, 2 044 пунктов прививки и 423 центра вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 58 603. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 40 489 и AstraZeneca – 18 726. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев – 3507

Винницкая область – 898

Волынская – 751

Днепропетровская – 2149

Донецкая – 470

Житомирская – 448

Закарпатская – 403

Запорожская – 1126

Ивано-Франковская – 572

Киевская – 1102

Кировоградская – 509

Луганская – 220

Львовская – 2161

Николаевская – 688

Одесская – 3371

Полтавская – 694

Ровенская – 1919

Сумская – 450

Тернопольская –1076

Харьковская – 1911

Херсонская – 997

Хмельницкая – 612

Черкасская – 890

Черновицкая – 641

Черниговская – 707



