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Украина
1 ноября 21, 22:39
Игорь Терехов победил на выборах мэра Харькова
Игорь Терехов
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Выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского головы. Действующий секретарь горсовета Игорь Терехов набрал 50,66%.За него проголосовали 146 240 жителей Харькова. Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Об этом сообщила глава Харьковськой ТИК Елена Матвиенко на брифинге.

На пост мэра претендовали 10 кандидатов.

Голоса избирателей распределились таким образом:

Игорь Терехов ("Блок Кернеса — Успешный Харьков") — 146 240 голосов;
Михаил Добкин (самовыдвиженец) — 82 008 голосов;
Александр Скорик (Европейская солидарность) — 15 462 голоса;
Константин Немичев (самовыдвиженец) — 20 295 голосов;
Алина Мустафаева (самовыдвиженка) — 9151 голос;
Владимир Плетнев (Партия Шария) — 8106 голосов;
Денис Ярославский (самовыдвиженец) — 5660 голосов.

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Игорь Терехов родился в Харькове в 1967 году и окончил инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позже получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

С 1999 года по 2006 год занимал пост главы управления по вопросам предпринимательства. Параллельно был начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета. С 2007 года — заместитель председателя ХОГА Арсена Авакова, а с 2010 года — заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, в Харькове выборы были назначены после того, как избранный в 2020 году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.
Delo
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