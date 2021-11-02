Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.47
USD
26.32
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 ноября 21, 22:42
В МОЗ рассказали, когда ждать спада эпидемии
локдаун
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина сейчас выходит на пик заболеваемости, однако пока нельзя предсказать, как вирус будет вести себя в дальнейшем, заявили в МОЗ.

Пиковые показатели COVID-заболеваемости сохранятся в Украине еще в течение двух недель. Об этом заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида в понедельник, 1 ноября.

"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", - сказал Комарида.

Относительно того, нужно ли будет вакцинироваться от коронавируса каждый год, чиновник ответил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем, однако Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года.

"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус и будет ли вакцинация ежегодной, или нет. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", - добавил Комарида.

Напомним, что за четыре дня в Дії сгенерировали миллион COVID-сертификатов. Общее количество COVID-сертификатов уже достигло 5 млн и продолжает расти, заявили в Минцифры.
Korrespondent
Ещё по теме:
В США завершили испытания вакцины для детей
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины
В Украине за неделю 1,5 миллиона COVID-прививок
МОЗ одобрил прививки от COVID-19 для детей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Игорь Терехов победил на выборах мэра Харькова
noimageВ Украине за неделю привито более 1,7 млн человек
noimageВ Украине резко сократился прирост случаев COVID
noimageОбострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец
noimageЗеленский прибыл в Великобританию
Лента новостей