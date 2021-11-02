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Новости
Украина
2 ноября 21, 10:29
Доходы госбюджета превысили триллион гривен
деньги
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В октябре доходы госбюджета составили 94,5 млрд гривен. Это на 2,2% больше плана и на 22,2% выше, чем в прошлом году.
За январь-октябрь 2021 года доходы государственного бюджета Украины составили 1 018,9 млрд гривен, что на 4,5% больше плана и на 21% больше доходов прошлого года (842,4 млрд гривен). Об этом сообщает Госказначейство.

Отмечается, что в октябре доходы госбюджета составили 94,5 млрд гривен. Это на 2,2% больше плана и на 22,2% выше, чем в прошлом году, когда они составили 77,3 млрд гривен.

По состоянию на 1 ноября 2021 года сумма средств на Едином казначейском счете составляет 18,9 млрд гривен. Месяцем ранее  там было 42,1 млрд гривен.

Источник: https://korrespondent.net/
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