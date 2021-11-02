Доходы госбюджета превысили триллион гривен

За январь-октябрь 2021 года доходы государственного бюджета Украины составили 1 018,9 млрд гривен, что на 4,5% больше плана и на 21% больше доходов прошлого года (842,4 млрд гривен). Об этом сообщает Госказначейство.





Отмечается, что в октябре доходы госбюджета составили 94,5 млрд гривен. Это на 2,2% больше плана и на 22,2% выше, чем в прошлом году, когда они составили 77,3 млрд гривен.





По состоянию на 1 ноября 2021 года сумма средств на Едином казначейском счете составляет 18,9 млрд гривен. Месяцем ранее там было 42,1 млрд гривен.



