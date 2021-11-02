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Новости
Украина
2 ноября 21, 10:32
Выборы мэра Харькова: теризбирком назвал победителя
Игорь Терехов
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Лидирует Игорь Терехов, набравший 50,66% голосов. На втором месте Михаил Добкин, на третьем - Константин Немичев.
Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него проголосовали 146 240 избирателей (50,66%). Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны.

По данным ТИК, на втором месте – Михаил Добкин, набравший 82 тысячи голосов.

На третьем месте - лидер местного Нацкорпуса Константин Немичев. У него 20,2 тысячи голосов избирателей.

Четвертое место занимает кандидат от Евросолидарности Александр Скорик - 15, 4 тыс. голосов

Депутат горсовета от Слуги народа Мустафаева на пятом месте (9,1 тысяч голосов), а кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев занял шестое место с результатом - 8, 1 тыс. голосов.

Источник: https://korrespondent.net/
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