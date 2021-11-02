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Новости
Украина
2 ноября 21, 10:34
В Украине дистанционно работают 6 тысяч школ
обучение
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Учебные учреждения не работают в очном режиме, потому что персонал в достаточной мере не вакцинирован от коронавируса.
В связи с недостаточным уровнем COVID-вакцинации учителей в Украине 6 тысяч школ работают в дистанционно режиме. Об этом сообщает глава Минобразования Сергей Шкарлет в Telegram в понедельник, 1 ноября.

При этом на каникулах в "красной" зоне из-за отсутствия прививки у всех представителей коллектива находятся 3 112 школ:

819 - во Львовской области;
476 - в Днепропетровской области;
387 - в Ивано-Франковской области.

В то же время лидеры среди регионов, где наибольшее число вакцинированных хотя бы одной дозой преподавателей:

Киевская область - 98,8%;
Николаевская - 98%;
Донецка - 96%;
Харьковская - 95,8%;
Хмельницкая - 94,7%.

Источник: https://korrespondent.net/
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