В Украине дистанционно работают 6 тысяч школ

В связи с недостаточным уровнем COVID-вакцинации учителей в Украине 6 тысяч школ работают в дистанционно режиме. Об этом сообщает глава Минобразования Сергей Шкарлет в Telegram в понедельник, 1 ноября.
При этом на каникулах в "красной" зоне из-за отсутствия прививки у всех представителей коллектива находятся 3 112 школ:
819 - во Львовской области;
476 - в Днепропетровской области;
387 - в Ивано-Франковской области.
В то же время лидеры среди регионов, где наибольшее число вакцинированных хотя бы одной дозой преподавателей:
Киевская область - 98,8%;
Николаевская - 98%;
Донецка - 96%;
Харьковская - 95,8%;
Хмельницкая - 94,7%.