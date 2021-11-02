В Украине дистанционно работают 6 тысяч школ

В связи с недостаточным уровнем COVID-вакцинации учителей в Украине 6 тысяч школ работают в дистанционно режиме. Об этом сообщает глава Минобразования Сергей Шкарлет в Telegram в понедельник, 1 ноября.





При этом на каникулах в "красной" зоне из-за отсутствия прививки у всех представителей коллектива находятся 3 112 школ:





819 - во Львовской области;

476 - в Днепропетровской области;

387 - в Ивано-Франковской области.





В то же время лидеры среди регионов, где наибольшее число вакцинированных хотя бы одной дозой преподавателей:





Киевская область - 98,8%;

Николаевская - 98%;

Донецка - 96%;

Харьковская - 95,8%;

Хмельницкая - 94,7%.



