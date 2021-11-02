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Новости
Украина
2 ноября 21, 10:39
Чиновник Черкасского горсовета получил срок за взятку
Черкассы
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В качестве наказания фигурант также лишен ранга должностного лица органа местного самоуправления.
Начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Черкасского городского совета приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взятки. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Должностное лицо просило у директора ООО Черкассильстрой неправомерную выгоду за непроведение внеплановой проверки относительно правильности введения обществом объектов строительства в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как указано, обвиняемый не признал своей вины, и защита обжаловала приговор в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако Верховный суд оставил вердикт в силе.

В качестве наказания чиновник также лишен ранга должностного лица органа местного самоуправления и права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком три года.

Источник: https://korrespondent.net/
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