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Новости
Украина
2 ноября 21, 10:41
Зеленский и Трюдо обсудили угрозы СП-2
Зеленский и Трюдо
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Украинский лидер также выразил надежду на лидерскую роль Канады в поддержке обретения Украиной членства в НАТО.
На полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Во время переговоров украинский лидер поздравил собеседника с победой возглавляемой им партии на внеочередных парламентских выборах в Канаде и поблагодарил за неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский проинформировал Трюдо о текущей ситуации на Донбассе, ходе реформ в Украине и выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и лидерскую роль Канады в поддержке обретения Украиной членства в НАТО.

Особое внимание стороны уделили проекту Северный поток-2, в частности угрозам, которые он представляет для энергетической безопасности Европы, а также энергетический кризис и меры по борьбе с ним.

Наконец, Зеленский и Трюдо обсудили возможность упрощения поездок украинцев в Канаду. Кроме того, украинский лидер пригласил собеседника посетить Украину.

Источник: https://korrespondent.net/
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