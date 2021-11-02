В ОП подвели итоги первого дня саммита в Глазго

Президент Владимир Зеленский на полях климатического саммита COP26, который проходит в шотландском Глазго, провел переговоры с лидерами ряда государств, сообщила вечером в понедельник,1 ноября, пресс-служба украинского лидера.





"Главы государств и главы правительств говорили как о важных аспектах двустороннего сотрудничества между странами, так и о глобальных и региональных вызовах, связанных с климатическими изменениями, пандемией COVID-19, энергетическим кризисом и ситуацией безопасности в Европе, в частности на востоке Украины, и мире", - отметили в Офисе президента.





Как уточняется, Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня.





Также украинский лидер пообщался с премьер-министрами Греции Кириакосом Мицотакисом, Израиля Нафтали Беннетом, Швеции Стефаном Левеном, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембурга Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом и президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.





Добавим, в первый день Конференции ООН по изменению климата в Глазго Зеленский переговорил еще с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом Анголы Жуаном Лоренсу.



