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2 ноября 21, 10:46
Озвучены сроки локдауна в Киеве
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Город пока не достиг пика COVID-заболеваемости. Власти призывают жителей соблюдать ключевые правила безопасности и вакцинироваться.
Ограничения, характерные для "красной" зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, будут действовать в Киеве не меньше месяца. Такие сроки назвал мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала Украина 24 в понедельник, 1 ноября.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц", - сказал глава горсовета.

При этом мэр подчеркнул, что город пока не достиг пика заболеваемости, и призвал жителей столицы соблюдать ключевые правила безопасности и вакцинироваться.

В случае, если через две-три недели число новых случаев заражения и уровень госпитализаций снизится, и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений, заверил Кличко.

Напомним, Киев с 1 ноября переведен в "красную" зону карантина. В городе действуют строгие ограничения.

В связи с этим накануне в Киеве правоохранители начали массово проверять наличие COVID-документов у пассажиров общественного транспорта и клиентов заведений питания.

Источник: https://korrespondent.net/
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