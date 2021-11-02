Озвучены сроки локдауна в Киеве

Ограничения, характерные для "красной" зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, будут действовать в Киеве не меньше месяца. Такие сроки назвал мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала Украина 24 в понедельник, 1 ноября.





"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц", - сказал глава горсовета.





При этом мэр подчеркнул, что город пока не достиг пика заболеваемости, и призвал жителей столицы соблюдать ключевые правила безопасности и вакцинироваться.





В случае, если через две-три недели число новых случаев заражения и уровень госпитализаций снизится, и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений, заверил Кличко.





Напомним, Киев с 1 ноября переведен в "красную" зону карантина. В городе действуют строгие ограничения.





В связи с этим накануне в Киеве правоохранители начали массово проверять наличие COVID-документов у пассажиров общественного транспорта и клиентов заведений питания.



