На Донбассе ночью погиб военный

На Донбассе с начала текущих суток зафиксирован один обстрел в районе Павлополя, в котором погиб военнослужащий. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.





"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.





За минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.





Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.





Неподалеку от Светлодарска и Водяного, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.





Возле Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.





В штабе сообщили, что на вооруженные провокации украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность.



