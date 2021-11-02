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Украина
2 ноября 21, 10:57
На Донбассе ночью погиб военный
Донбасс
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За минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, а с начала текущих суток - один раз, смертельно ранив украинского защитника.
На Донбассе с начала текущих суток зафиксирован один обстрел в районе Павлополя, в котором погиб военнослужащий. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Светлодарска и Водяного, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В штабе сообщили, что на вооруженные провокации украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность.

Источник: https://korrespondent.net/
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