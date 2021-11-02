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Новости
Украина
2 ноября 21, 10:59
СМИ показали войска РФ у границы с Украиной
граница
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В понедельник спутник сделал снимки, подтверждающие стягивание российских войск к украинской границе.
Издание POLITICO опубликовало снимки, сделанные коммерческим спутником в понедельник, в подтверждение предварительной публикации СМИ о стягивании российских войск и техники к границе с Украиной. Фотографии опубликованы в открытом доступе.

"Новые изображения, сделанные Maxar Technologies и переданные POLITICO, показывают скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками, которые сосредотачиваются у российского города Ельня, недалеко от границы с Беларусью", - отмечается в публикации.

При этом уточняется, что эти подразделения начали передислокацию с постоянных мест базирования в конце сентября. Они включают, в том числе части 1-й гвардейской танковой армии РФ. Эта армия предназначена для проведения операций разных уровней и обычно первой получает передовые разработки боевой техники, утверждает издание со ссылкой на анализ частного разведывательного агентства Janes.

В то же время отмечается, что в районах Брянска и Курска – вблизи северной границы Украины – сосредоточивается техника 4-й танковой дивизии РФ. Эти части оснащены боевыми танками Т-80 и самоходной артиллерией.








Источник: https://korrespondent.net/
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