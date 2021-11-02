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Новости
Украина
2 ноября 21, 11:01
В Украине резко выросло число новых случаев COVID
COVID-19
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За день в стране выявили почти 20 тысяч заболевших коронавирусом, что значительно больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 14 тысяч.
За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

заболело - 19 455 человек
госпитализировано - 3 188 человек;
летальных случаев - 700;
выздоровели - 12 639 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 955 693 лица;
выздоровело - 2 454 737 человек;
летальных случаев - 68 727;
проведено ПЦР-тестов - 14 512 577.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1738 случаев;
Винницкая область – 342 случая;
Волынская область – 640 случаев;
Днепропетровская область – 1621 случай;
Донецкая область – 741 случай;
Житомирская область – 225 случаев;
Закарпатская область – 269 случаев;
Запорожская область – 1341 случай;
Ивано-Франковская область – 296 случаев;
Киевская область – 810 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 431 случай;
Львовская область – 1104 случая;
Николаевская область – 710 случаев;
Одесская область – 1908 случаев;
Полтавская область – 1065 случаев;
Ровенская область – 757 случаев;
Сумская область – 570 случаев;
Тернопольская область – 497 случаев;
Харьковская область – 1337 случаев;
Херсонская область – 795 случаев;
Хмельницкая область – 446 случаев;
Черкасская область – 742 случая;
Черновицкая область – 649 случаев;
Черниговская область – 347 случаев.

Источник: https://korrespondent.net/
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