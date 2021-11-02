COVID-прививки получили еще 273 тысячи украинцев

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 273 307 человек. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 2 ноября.
Так, первую дозу вакцины получили 207 877 человек, а полностью иммунизированны – 65 430. В понедельник в стране работали 1 046 мобильных бригад, 3 119 пунктов прививки и 411 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 130 892. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 892 и AstraZeneca – 21 523. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 17 968 898 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Киев – 6196
Винницкая область – 2306
Волынская – 1395
Днепропетровская – 7266
Донецкая – 3038
Житомирская – 1458
Закарпатская – 876
Запорожская – 3532
Ивано-Франковская – 1993
Киевская – 2554
Кировоградская – 1182
Луганская – 1399
Львовская – 4140
Николаевская – 1850
Одесская – 4894
Полтавская – 2370
Ровенская – 1801
Сумская – 2243
Тернопольская – 976
Харьковская – 5173
Херсонская – 2777
Хмельницкая – 1797
Черкасская – 1781
Черновицкая – 882
Черниговская – 1551