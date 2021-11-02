COVID-прививки получили еще 273 тысячи украинцев

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 273 307 человек. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 2 ноября.





Так, первую дозу вакцины получили 207 877 человек, а полностью иммунизированны – 65 430. В понедельник в стране работали 1 046 мобильных бригад, 3 119 пунктов прививки и 411 центров вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 130 892. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 892 и AstraZeneca – 21 523. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 17 968 898 прививок.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев – 6196

Винницкая область – 2306

Волынская – 1395

Днепропетровская – 7266

Донецкая – 3038

Житомирская – 1458

Закарпатская – 876

Запорожская – 3532

Ивано-Франковская – 1993

Киевская – 2554

Кировоградская – 1182

Луганская – 1399

Львовская – 4140

Николаевская – 1850

Одесская – 4894

Полтавская – 2370

Ровенская – 1801

Сумская – 2243

Тернопольская – 976

Харьковская – 5173

Херсонская – 2777

Хмельницкая – 1797

Черкасская – 1781

Черновицкая – 882

Черниговская – 1551



