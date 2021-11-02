Праздники 2 ноября 2021: история, традиции, именины

В григорианском календаре 2 ноября − 306-й день 2021 года. До конца года остается 59 дней.





Какие праздники 2 ноября в Украине и мире

Праздник мутных глаз

День кормления птиц овсяным печеньем

День Станьте экстрасенсом

День памяти святого праведного отрока Артемия Веркольского

Католический день всех усопших верных, День всех душ

День памяти преподобного Гавриила Самтаврийского

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

День динамической безвредности

День печенькового монстра

День памяти великомученика Артемия Антиохийского





Какие события произошли 2 ноября

1848 год - Весна народов: после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулировали.

1894 год - вступил на престол последний российский император Николай II.

1938 год - Королевство Венгрия захватило южные части Словакии и Карпатской Украины.

2000 год - в лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, пропавшего еще 16 сентября.





Кто родился 2 ноября

1884 - Александр Билецкий, украинский литературовед.

1964 - Елена Пахольчик, украинская яхтсменка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

1973 - Дина Мифтахутдинова, украинская гребчиха, серебряный призер Олимпийских игр.

Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память отрока Артемия Веркольского, который умер от удара молнии в 12 лет, а также молятся о святом великомученике Артемии Антиохийском, которого сношали за веру при правлении Константина Великого.





Традиции и обряды

Наши предки в этот день отмечали праздник атаманов и воинских предводителей. А также готовились к наступлению зимы и занимались домашними делами и просили уберечь их от случайной и нелепой смерти.





Люди верили, что святой Артемий может уберечь от тяжелых недугов.

Приметы

Волки воют - готовься к сильным морозам.

Если снег выпал на сухую землю - потеплеет.

Иней на деревьях - предзнаменование неурожая в следующем сезоне.

Установилась холодная погода - к теплой зиме.

Долгие ветра с запада - будут затяжные осадки.

Кучи галок громко кричат, быть хорошей погоде.

Иглы с лиственницы опали - выпавший снег пролежит до начала весны.

У кого сегодня именины

Именины 2 ноября отмечают: Герман, Герасим, Леонид, Артемий, Николай, Федор, Александр, Ирина, Петр, Иван, Михаил, Павел.



