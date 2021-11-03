Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.29
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 ноября 21, 23:20
Зеленский встретился с Блинкеном в Глазго. Обсуждали Донбасс
Блинкен,Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил с Владимиром Зеленский Донбасс и военное сотрудничество на конференции в Глазго

Президент Владимир Зеленский в Глазго обсудил с главой Госдепа Энтони Блинкеном Донбасс и военное сотрудничество США и Украины. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе. Затрагивались вопросы военно-оборонного сотрудничества США и Украины, вызововы в энергетике", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что США продолжат поддерживать территориальную целостность Украины и прогресс в реализации реформ.

На сайте Госдепа сообщили, что Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом Северный поток-2", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Конференция ООН по изменению климата COP26 проходит 1-2 ноября в британском Глазго. В ней принимают участие около 120 мировых лидеров, в том числе президент Украины.

Вчера 1 ноября во время выступления на конференции Зеленский заявил, что в результате российской агрессии планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и Донбасс. 

Также вчера Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Глазго.  

Сегодня президент уже провел встречу с президентом США Джо Байденом, во время которой обсуждалась ситуация на Донбассе. Он также встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 
liga.net
Ещё по теме:
Названо главное условие встречи Зеленский-Путин
Названо 8 областей, которым грозит возможное вторжение РФ
Блинкен заявил о блокировке Россией совещания ОБСЕ
Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ двое раненых
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Праздники 2 ноября 2021: история, традиции, именины
noimageВ Киеве рекордный прирост и смертность от COVID
noimageCOVID-прививки получили еще 273 тысячи украинцев
noimageВ Украине резко выросло число новых случаев COVID
noimageСМИ показали войска РФ у границы с Украиной
Лента новостей