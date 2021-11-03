Поврежден комплекс видеонаблюдения ОБСЕ

В Донецкой области возле Гранитного в результате обстрела поврежден комплекс видеонаблюдения СММ ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.





"В 10:45 2 ноября патруль СММ прибыл к местоположению камеры возле населенного пункта Гранитное (подконтрольного правительству, 60 км к югу от Донецка) для проведения планового технического обслуживания. По прибытии на место установки камеры члены патруля миссии заметили, что комплекс камер видеонаблюдения был поврежден", - говорится в отчете ОБСЕ.





Сообщается, что в металлическом корпусе камеры и лежавших на земле пластмассовых частях внешней панели было около десяти пробоин.





Команда СММ не зафиксировала повреждений самих трех камер видеонаблюдения, и все они по-прежнему находятся в рабочем состоянии.



