Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.38
USD
26.23
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 ноября 21, 10:28
Поврежден комплекс видеонаблюдения ОБСЕ
ОБСЕ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В металлическом корпусе камеры и лежавших на земле пластмассовых частях внешней панели было около десяти пробоин.
В Донецкой области возле Гранитного в результате обстрела поврежден комплекс видеонаблюдения СММ ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"В 10:45 2 ноября патруль СММ прибыл к местоположению камеры возле населенного пункта Гранитное (подконтрольного правительству, 60 км к югу от Донецка) для проведения планового технического обслуживания. По прибытии на место установки камеры члены патруля миссии заметили, что комплекс камер видеонаблюдения был поврежден", - говорится в отчете ОБСЕ.

Сообщается, что в металлическом корпусе камеры и лежавших на земле пластмассовых частях внешней панели было около десяти пробоин.

Команда СММ не зафиксировала повреждений самих трех камер видеонаблюдения, и все они по-прежнему находятся в рабочем состоянии.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Крыму неизвестные повредили газопровод
Донбасс: Украина передала ОБСЕ ноту протеста из-за обстрелов
ОБСЕ: На Луганщине сепаратисты разместили десятки танков
Обострение в ООС: делегаты ОБСЕ приехали на КПВВ Золотое
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Радуцкий рассказал, сколько нардепов не вакцинировались
noimageУкраина поддержала два климатических соглашения
noimageВ Черкасской области победил кандидат от "слуг"
noimageАнтивакцинаторы со всех сторон заблокировали Раду
noimageЧисло COVID-прививок в Украине превысило 18 млн
Лента новостей