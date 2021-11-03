Украинская ГТС готова закачивать биометан уже с 2022 года

Украинская газотранспортная система готова закачивать в сети новый вид топлива (биометан) уже со следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.





Как отметил заместитель генерального директора по развитию и трансформации Павел Станчак, для Оператора ГТС Украины важно, что биометан можно транспортировать украинской газотранспортной системой и потенциально экспортировать в страны ЕС, где он пользуется значительным спросом.





По его словам, перспективы развития производства и транспортировки биометана в настоящее время более доступны в краткосрочной перспективе, в отличие от водорода.





"Могу сказать, что в следующем году мы уже могли бы взять биометан в сети, при условии выполнения всех необходимых технических и нормативных требований. Благодаря разветвленности украинской ГТС производители этого вида топлива смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины. У нас уже даже есть предварительная заявка на присоединение к сети от одного из производителей биометана. Мы очень заинтересованы, чтобы их становилось как можно больше", - отметил Станчак.





Сообщается, что биометан может существенно способствовать декарбонизации экономики, делая возобновляемые газы доступными для транспорта, промышленности и энергетики.



