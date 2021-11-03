Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.38
USD
26.23
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 ноября 21, 10:30
Украинская ГТС готова закачивать биометан уже с 2022 года
ГТС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Биометан можно транспортировать украинской газотранспортной системой и потенциально экспортировать в страны ЕС.
Украинская газотранспортная система готова закачивать в сети новый вид топлива (биометан) уже со следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Как отметил заместитель генерального директора по развитию и трансформации Павел Станчак, для Оператора ГТС Украины важно, что биометан можно транспортировать украинской газотранспортной системой и потенциально экспортировать в страны ЕС, где он пользуется значительным спросом.

По его словам, перспективы развития производства и транспортировки биометана в настоящее время более доступны в краткосрочной перспективе, в отличие от водорода.

"Могу сказать, что в следующем году мы уже могли бы взять биометан в сети, при условии выполнения всех необходимых технических и нормативных требований. Благодаря разветвленности украинской ГТС производители этого вида топлива смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины. У нас уже даже есть предварительная заявка на присоединение к сети от одного из производителей биометана. Мы очень заинтересованы, чтобы их становилось как можно больше", - отметил Станчак.

Сообщается, что биометан может существенно способствовать декарбонизации экономики, делая возобновляемые газы доступными для транспорта, промышленности и энергетики.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кулеба предрек "сложные годы" украинской ГТС
В МОЗ рассказали, когда ждать спада эпидемии
СМИ показали войска РФ у границы с Украиной
COVID-прививки получили еще 273 тысячи украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Радуцкий рассказал, сколько нардепов не вакцинировались
noimageУкраина поддержала два климатических соглашения
noimageВ Черкасской области победил кандидат от "слуг"
noimageАнтивакцинаторы со всех сторон заблокировали Раду
noimageЧисло COVID-прививок в Украине превысило 18 млн
Лента новостей