В Украине восстановят 24 тыс. км дорог - Кубраков

До 2024 года в Украине согласно программы Большое строительство планируют восстановить 24 тыс. км основной сети дорог, а также 1,4 тыс. мостов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на конгрессе Дороги будущего Национальной ассоциации дорожников Украины в Киеве, - пишет Интерфакс-Украина.





По его словам, в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км. дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении. До 2024 года планируется также строительство 500 км велодорожек.





Кубраков отметил, что среди основных проектов на ближайшие годы - строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев - Одесса, М-14 Одесса - Николаев - Херсон, М-24 Мукачево - Береговое - Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь - Переяслав, а также обход Черновцов и концессионная дорога Краковец - Львов - Броды - Ривне.





По его словам, согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) план антикоррупционной программы и пилотного проекта в Укравтодоре позволит разблокировать финансирование реконструкции дороги М-05, а также доведение М-14 до первой категории.



