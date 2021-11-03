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Новости
Украина
3 ноября 21, 10:42
В Украине восстановят 24 тыс. км дорог - Кубраков
дорога
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Среди основных проектов - строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев - Одесса, М-14 Одесса - Николаев - Херсон и др.
До 2024 года в Украине согласно программы Большое строительство планируют восстановить 24 тыс. км основной сети дорог, а также 1,4 тыс. мостов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на конгрессе Дороги будущего Национальной ассоциации дорожников Украины в Киеве, - пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км. дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении. До 2024 года планируется также строительство 500 км велодорожек.

Кубраков отметил, что среди основных проектов на ближайшие годы - строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев - Одесса, М-14 Одесса - Николаев - Херсон, М-24 Мукачево - Береговое - Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь - Переяслав, а также обход Черновцов и концессионная дорога Краковец - Львов - Броды - Ривне.

По его словам, согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) план антикоррупционной программы и пилотного проекта в Укравтодоре позволит разблокировать финансирование реконструкции дороги М-05, а также доведение М-14 до первой категории.

Источник: https://korrespondent.net/
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