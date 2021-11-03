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Украина
3 ноября 21, 10:51
Верховный суд приостановил дело об отстранении Тупицкого
Александр Тупицкий
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Коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства по данному делу.
Производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого приостановил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца) с момента его принятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения Конституционным Судом дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины.

В результате Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика и приостановил производство по данному делу до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).

Ранее сообщалось, что Тупицкий обжаловал указ Зеленского. В Верховном суде сообщили, что получили два иска, в каждом из которых истец оспаривает указ Зеленского об отмене своего назначения на должность судьи КСУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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