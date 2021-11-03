В Минобороны рассказали о войсках РФ у границы

Общая численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составляет около 90 тысяч человек. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщили в Министерстве обороны Украины.





По состоянию на начало ноября, у украинских границ находятся войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.





"Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.





При этом отмечается, что на временно оккупированных территориях Донбассе развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.





"Следует отметить, что Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства", - говорится в сообщении.





В Минобороны также отметили, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины командование вооруженными силами России провело серию широкомасштабных командно-штабных учений. После их завершения части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной.



