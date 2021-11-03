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Новости
Украина
3 ноября 21, 11:10
Сутки в ООС: семь обстрелов, один погибший
Донбасс
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Дважды за сутки сепаратисты применяли запрещенное "Минском" вооружение и дважды дистанционно минировали территории у позиций ВСУ.
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военный был убит. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что дважды противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Враг открывал огонь из стрелкового оружия по позициям украинских защитников в направлении Павлополя и Новозвановки. У Причепиловки противник совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Новолуганского наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

Источник: https://korrespondent.net/
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