Сутки в ООС: семь обстрелов, один погибший

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военный был убит. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.





Отмечается, что дважды противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение.





Враг открывал огонь из стрелкового оружия по позициям украинских защитников в направлении Павлополя и Новозвановки. У Причепиловки противник совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Новолуганского наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды произвели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.





В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.





На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.





По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.



