Число COVID-прививок в Украине превысило 18 млн

В Украине с начала вакцинальной кампании проведено 18 279 337 прививок от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 3 ноября.
Получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
За минувшие сутки вакцинацию прошли 273 307 человек. Это существенно превышает вчерашний показатель. Первую дозу вакцины получили 229 100 человек, а вторую – 81 339.
Во вторник в стране работали 1 129 мобильных бригад, 3 261 пункт прививки и 422 центра вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 147 210. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 132 971 и AstraZeneca – 30 258. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Киев – 6644
Винницкая – 3254
Волынская – 1731
Днепропетровская – 9059
Донецкая – 3779
Житомирская – 2183
Закарпатская – 1355
Запорожская – 4841
Ивано-Франковская – 2165
Киевская – 3981
Кировоградская – 1515
Луганская – 1470
Львовская – 5420
Николаевская – 1917
Одесская – 6161
Полтавская – 2939
Ровенская – 2134
Сумская – 2885
Тернопольская – 1357
Харьковская – 5464
Херсонская – 2966
Хмельницкая – 2676
Черкасская – 2345
Черновицкая – 1146
Черниговская – 1952