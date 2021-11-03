Число COVID-прививок в Украине превысило 18 млн

В Украине с начала вакцинальной кампании проведено 18 279 337 прививок от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 3 ноября.





Получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).





За минувшие сутки вакцинацию прошли 273 307 человек. Это существенно превышает вчерашний показатель. Первую дозу вакцины получили 229 100 человек, а вторую – 81 339.





Во вторник в стране работали 1 129 мобильных бригад, 3 261 пункт прививки и 422 центра вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 147 210. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 132 971 и AstraZeneca – 30 258. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев – 6644

Винницкая – 3254

Волынская – 1731

Днепропетровская – 9059

Донецкая – 3779

Житомирская – 2183

Закарпатская – 1355

Запорожская – 4841

Ивано-Франковская – 2165

Киевская – 3981

Кировоградская – 1515

Луганская – 1470

Львовская – 5420

Николаевская – 1917

Одесская – 6161

Полтавская – 2939

Ровенская – 2134

Сумская – 2885

Тернопольская – 1357

Харьковская – 5464

Херсонская – 2966

Хмельницкая – 2676

Черкасская – 2345

Черновицкая – 1146

Черниговская – 1952



