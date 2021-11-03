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Новости
Украина
3 ноября 21, 11:19
Антивакцинаторы со всех сторон заблокировали Раду
протест
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Противники вакцинации со всей Украины перекрыли движение во всем правительственном квартале и поджидают нардепов.
Под стенами Верховной Рады в среду, 3 ноября, митингуют около тысячи противников COVID-вакцинации. Они перекрыли весь правительственный квартал, сообщает издание Страна.

По состоянию на 08:40 протестующие против вакцинации начали блокировать движение автомобильного транспорта в правительственном квартале.

PavlovskyNews сообщает, что полиция просит митингующих пропускать хотя бы общественный транспорт, но пока автобусам приходится разворачиваться. На аргументы правоохранителей, что они нарушают закон, протестующие отвечают, что их права также нарушаются.

Протест проходит под лозунгами "за восстановление правопорядка в Украине", "за запрет принудительной медицины", "за надлежащее образование наших детей".

Также организаторы протеста заявили, что полиция безосновательно блокирует автобусы, на которых протестующие продолжают добираться до Киева на акцию.

Протестующие планируют пройти маршем по правительственному кварталу, чтобы пообщаться с народными депутатами, которые едут в ВР. Митингующие разбиваются на равномерные по численности группы и распределяюсь по правительственному кварталу и будут стоять практически на всех перекрестках.

В 10:30 протестующие проведут Вече. До 10:30 "антивакцинаторы" будут стоять на перекрестках и караулить народных депутатов.

Также организаторы призвали протестующих не общаться с журналистами крупных телеканалов так как "большие СМИ участвуют во Всемирном заговоре и пропагандируют вакцинацию".

Перекрыты следующие улицы:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),
перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,
перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы "Национальная"),
перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,
перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,
перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,
перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,
ул. Парковая, 35.















Источник: https://korrespondent.net/
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