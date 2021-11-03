В Черкасской области победил кандидат от "слуг"

Кандидат от партии Слуга народа, мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский одержал победу на промежуточных выборах в верховную Раду в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области. Об этом сообщает ЦИК по итогам обработки 100% электронных протоколов в среду, 3 ноября.





Войцеховский набрал 46,95%, или 15 429 голосов избирателей. На втором месте оказался самовыдвиженец Владислав Голуб (25,44%, 8 362), третий – кандидат от ВО Свобода Андрей Ильенко (9,53%, 3 134).





Накануне были обнародованы данные по итогам довыборов в Раду в одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области. Там победил кандидат от партии Слуга народа Сергей Козырь.





Ранее теризбирком назвал победителя выборов мэра в Харькове. Им стал Игорь Терехов, набравший 50,66% голосов.



