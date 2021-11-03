Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.38
USD
26.23
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 ноября 21, 11:35
В Черкасской области победил кандидат от "слуг"
Виталий Войцеховский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За Виталия Войцеховского проголосовали почти 47% избирателей в одномандатном избирательном округе №197.
Кандидат от партии Слуга народа, мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский одержал победу на промежуточных выборах в верховную Раду в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области. Об этом сообщает ЦИК по итогам обработки 100% электронных протоколов в среду, 3 ноября.

Войцеховский набрал 46,95%, или 15 429 голосов избирателей. На втором месте оказался самовыдвиженец Владислав Голуб (25,44%, 8 362), третий – кандидат от ВО Свобода Андрей Ильенко (9,53%, 3 134).

Накануне были обнародованы данные по итогам довыборов в Раду в одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области. Там победил кандидат от партии Слуга народа Сергей Козырь.

Ранее теризбирком назвал победителя выборов мэра в Харькове. Им стал Игорь Терехов, набравший 50,66% голосов.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
ЦИК России озвучил итоги выборов в Госдуму
В Умани 11-летняя девочка выбросилась из окна
Кулеба дал оценку выборам в ФРГ
ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в нардепы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Радуцкий рассказал, сколько нардепов не вакцинировались
noimageУкраина поддержала два климатических соглашения
noimageАнтивакцинаторы со всех сторон заблокировали Раду
noimageЧисло COVID-прививок в Украине превысило 18 млн
noimageВ Украине более 23 тысяч новых случаев COVID
Лента новостей