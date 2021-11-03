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Новости
Украина
3 ноября 21, 11:40
Украина поддержала два климатических соглашения
саммит
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Украина присоединилась к соглашениям о прекращении вырубки лесов, а также сокращении выбросов метана.
Украина присоединилась к двум соглашениям, принятым на климатическом саммите в Глазго COP26, сообщается на сайте конференции.

В частности, Украина поддержала договоренность прекратить вырубку лесов к 2030 году.

Данное соглашение подписали 120 стран, которые пообещали активизировать совместные усилия по сохранению лесов и других наземных экосистем, а также ускорить их восстановление. 

Также Украина поддержала соглашение о сокращении выбросов метана на 30% до 2030 года. 

Данное соглашение поддержали около 100 стран, среди них нет, в частности, Китая, Индии и России.

Напомним, на саммите в Глазго выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что цель Украины - сократить выбросы на 65% парниковых газов до 2030 года.

По официальным данным, за прошлый год объем выбросов в атмосферу Украины снизился на 8% - с 2,1 млн тонн до 1,92 млн тонн. Снижение загрязнения атмосферы объясняют падением промпроизводства из-за пандемии.

Источник: https://korrespondent.net/
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