Украина поддержала два климатических соглашения

Украина присоединилась к двум соглашениям, принятым на климатическом саммите в Глазго COP26, сообщается на сайте конференции.





В частности, Украина поддержала договоренность прекратить вырубку лесов к 2030 году.





Данное соглашение подписали 120 стран, которые пообещали активизировать совместные усилия по сохранению лесов и других наземных экосистем, а также ускорить их восстановление.





Также Украина поддержала соглашение о сокращении выбросов метана на 30% до 2030 года.





Данное соглашение поддержали около 100 стран, среди них нет, в частности, Китая, Индии и России.





Напомним, на саммите в Глазго выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что цель Украины - сократить выбросы на 65% парниковых газов до 2030 года.





По официальным данным, за прошлый год объем выбросов в атмосферу Украины снизился на 8% - с 2,1 млн тонн до 1,92 млн тонн. Снижение загрязнения атмосферы объясняют падением промпроизводства из-за пандемии.



