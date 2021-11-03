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Новости
Украина
3 ноября 21, 19:45
Радуцкий рассказал, сколько нардепов не вакцинировались
Радуцкий
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Точное число депутатов, сделавших прививку от коронавируса, неизвестно, так как это "закрытая информация".

Среди народных депутатов не вакцинировались против коронавируса около 40%. Активных антивакцинаторов среди нардепов - около 10-15%. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, пишет Цензор.

Точное число депутатов, получивших COVID-прививки, он не назвал, поскольку это, по его словам, закрытая информация.

Радуцкий добавил, что 40% - это подсчет приблизительный, основанный на общении с коллегами.

Также он отметил, что активных противников иммунизации среди депутатов примерно 10-15%, есть те, кто сомневается.

Добавим, что точное количество вакцинированных нардепов станет известно 15 ноября, когда в Раду будут пускать по COVID-документам. Такое постановление Рада приняла во вторник, 2 ноября.
Korrespondent
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