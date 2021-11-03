Радуцкий рассказал, сколько нардепов не вакцинировались

Среди народных депутатов не вакцинировались против коронавируса около 40%. Активных антивакцинаторов среди нардепов - около 10-15%. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, пишет Цензор.

Точное число депутатов, получивших COVID-прививки, он не назвал, поскольку это, по его словам, закрытая информация.

Радуцкий добавил, что 40% - это подсчет приблизительный, основанный на общении с коллегами.

Также он отметил, что активных противников иммунизации среди депутатов примерно 10-15%, есть те, кто сомневается.

Добавим, что точное количество вакцинированных нардепов станет известно 15 ноября, когда в Раду будут пускать по COVID-документам. Такое постановление Рада приняла во вторник, 2 ноября.