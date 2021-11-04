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Украина
4 ноября 21, 10:43
Минэкономики повысило предельные цены на бензин
бензин
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В среду, 3 ноября, крупные розничные сети АЗС уже откорректировали цены на бензин и дизельное топливо.
Обнародована средняя стоимость бензинов в размере 28,40 грн/литр и дизтоплива 24,90 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 33,40 грн/литр, а дизтоплива - 31,90 грн/литр.

По сравнению с концом октября, средняя цена на бензин выросла на 0,2 грн., в то же время стоимость дизтоплива снизилась на 0,17 грн.

Сообщается, что Минэкономики определяет среднюю стоимость ГП (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) на основании расчетов Нефтегаза, проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предварительную декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также расходов $27 за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

В среду, 3 ноября, крупные розничные сети АЗС уже откорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Как передает enkorr, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал до 33,49 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подешевело на 31,90 грн/л.

Напомним, в Украине с начала года топливо подорожало почти на 40%.

Источник: https://korrespondent.net/
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